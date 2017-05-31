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Патриарху Грузии сменили второго начальника охраны за три месяца


31.05.2017   12:29
Начальник личной охраны патриарха Грузии Илии Второго Зураб Бучукури освобожден от занимаемой должности в связи с переводом на другую работу в грузинских спецслужбах, сообщил начальник специальной службы госохраны республики Анзор Чубинидзе.

"Это нормальная процедура. Зураб Бучукури очень хороший сотрудник и в ближайшее время займет новую должность в ведомстве. Что касается нового начальника личной охраны патриарха, мы рассматриваем две кандидатуры и хотим согласовать этот вопрос с патриархом", - сказал А.Чубинидзе в среду журналистам.

Прежний начальник личной охраны патриарха Сосо Оханашвили в конце февраля покинул пост из-за начавшегося следствия о попытке совершения убийства протоиереем Гиоргием Мамаладзе. Его задержали в Тбилисском международном аэропорту 10 февраля. Протоиерей направлялся в Берлин, где на лечении находился патриарх. В багаже протоиерея обнаружили цианид, которым, по версии следствия, он намеревался отравить секретаря патриарха Шорену Тетруашвили, так же находившуюся в Берлине.

Как считают грузинские СМИ, отставка З.Бучувкури может быть связана с его контактами с Чкондидским епископом Петре, подозреваемом некоторыми представителями патриархии в организации заговора по отстранению патриарха. Представители патриархии заявляют, что среди заговорщиков был и обвиняемый протоиерей Г.Мамаладзе.






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