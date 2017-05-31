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Граждане Грузии в Афганистане не пострадали - Минобороны


31.05.2017   18:06
Никто из грузинских военнослужащих, которые выполняют миротворческую миссию в Афганистане, в результате происшедшего 31 мая утром взрыва не погиб и не пострадал, заявили в министерстве обороны Грузии.

По информации ведомства, взрыв произошел в 08:23 в Кабуле, на территории, прилегающей к посольскому поселку, вблизи от посольства Германии. Взорвался бензовоз, в котором, предположительно, было установлено взрывное устройство.

«Во время взрыва грузинские военнослужащие находились на расстоянии нескольких километров от места взрыва, на территории военной части, и в результате случившегося не пострадали», — сказано в специальном заявлении министерства.

Как известно, с января 2015 года грузинские военнослужащие участвуют в небоевой миссии «Решительная поддержка» по обучению и оказанию помощи правительственным войскам Афганистана. От Грузии в составе этой миссии несут службу более 800 военных.






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