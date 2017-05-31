Мгебришвили: Грузия занимает свое место в большой полицейской семье Европы

31.05.2017 18:39 В Грузии действуют высокие стандарты безопасности, что подтверждают различные международные рейтинги, заявил министр внутренних дел Георгий Мгебришвили, поздравляя грузинских полицейских с профессиональным праздником.



По случаю Дня полиции у главного здания министерства внутренних дел сегодня прошел парад с участием представителей разных департаментов и подразделений ведомства, там же была продемонстрирована эксплуатируемая МВД техника.



Обращаясь к полицейским, Мгебришвили заявил, что именно благодаря профессионализму сотрудников возглавляемого им ведомства, успех Грузии в сфере безопасности был признан за пределами страны.



«Стандарты безопасности Грузии улучшаются день ото дня и это подтверждают различные международные рейтинги. Это все – результат неустанного труда, энтузиазма и веры наших полицейских. Веры в то, что, несмотря на множество ежедневных вызовов, вы служите правому делу», — сказал Мгебришвили.



На сегодняшнем праздничном мероприятии присутствовали члены правительства, а также иностранные делегации, в том числе гости из Украины и Латвии. Глава МВД Грузии отметил этот факт, напомнив о важности сотрудничества с иностранными коллегами.



«Сегодня Грузия отмечает День полиции и, как видите, наш праздник разделяют правоохранители развитых стран мира, наши коллеги из западных стран, из стран нашего региона. Они поддерживают каждого из вас, каждого полицейского. Со своей стороны, мы максимально стараемся всегда поддерживать их», — добавил Мгебришвили.



Он отдельно заявил о значимости консолидированной работы силовых структур Грузии и европейских стран, в особенности, после введения Евросоюзом безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Грузии в страны Шенгенской зоны.



«Грузия занимает свое место в большой полицейской семье Европы. МВД Грузии оформило соглашения о сотрудничестве в правоохранительной сфере с 28 партнерскими странами. С целью усиления двустороннего оперативного сотрудничества у нас есть полицейские атташе в 13 партнерских странах, в том числе в восьми странах ЕС», — отметил глава МВД Грузии.















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