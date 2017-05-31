Квирикашвили : Полицейские — герои нашего времени

31.05.2017 18:48 Полицейские — герои нашего времени, которые защищают безопасность граждан, рискуя собственной жизнью, заявил премьер-министр Георгий Квирикашвили, поздравляя сотрудников грузинской полиции с профессиональным праздником.



День полиции Грузии в этом году отмечается 31 мая. У главного здания министерства внутренних дел сегодня прошел парад с участием представителей разных департаментов и подразделений ведомства, там же была продемонстрирована эксплуатируемая МВД техника.



«Дело, которому вы служите, связано с огромной ответственностью и высоким профессионализмом. Зачастую вам приходиться работать, рискуя собственной жизнью. У нас есть не один пример самопожертвования полицейского. К сожалению, во время исполнения служебных обязанностей погибло множество полицейских. Они – герои нашего времени», — сказал Квирикашвили, поблагодарив сотрудников МВД за обеспечение общественного порядка и безопасности граждан.



Глава правительства считает, что грузинская полиция должна добиться еще большего доверия граждан для того, чтобы соответствовать европейским стандартам.



«Наша цель сегодня – иметь более высокие стандарты, мы должны максимально приблизиться к европейским стандартам, где защите интересов каждого человека служит государство и, соответственно, полиция… Наша цель, чтобы полиция еще больше сблизилась с народом, чтобы углубилось доверие, чтобы полиция и общество стали союзниками и партнерами»,- сказал Квирикашвили.



Вместе с тем, премьер отметил и позитивные преобразования в МВД, произошедшие за последний год. В качестве примера он привел Единый операционный центр министерства внутренних дел, который открылся в Грузии в ноябре 2016 года. Квирикашвили считает, что этот центр важен для превенции преступлений в стране.



«Такой центр есть всего в нескольких развитых странах мира, и это самый современный подход в деле превенции, выявления и искоренения преступления. Я верю, что в результате осуществления таких реформ у нас очень скоро будет полиция истинно 21-го века, которой мы все будем гордиться», — подчеркнул премьер.



День полиции был учрежден в апреле 2010 года по указу третьего президента Грузии Михеила Саакашвили. Праздник ежегодно отмечался 6 мая, однако после того как главой государства стал Георгий Маргвелашвили, дату Дня полиции несколько раз переносили.





















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