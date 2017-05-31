Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Квирикашвили : Полицейские — герои нашего времени


31.05.2017   18:48
Полицейские — герои нашего времени, которые защищают безопасность граждан, рискуя собственной жизнью, заявил премьер-министр Георгий Квирикашвили, поздравляя сотрудников грузинской полиции с профессиональным праздником.

День полиции Грузии в этом году отмечается 31 мая. У главного здания министерства внутренних дел сегодня прошел парад с участием представителей разных департаментов и подразделений ведомства, там же была продемонстрирована эксплуатируемая МВД техника.

«Дело, которому вы служите, связано с огромной ответственностью и высоким профессионализмом. Зачастую вам приходиться работать, рискуя собственной жизнью. У нас есть не один пример самопожертвования полицейского. К сожалению, во время исполнения служебных обязанностей погибло множество полицейских. Они – герои нашего времени», — сказал Квирикашвили, поблагодарив сотрудников МВД за обеспечение общественного порядка и безопасности граждан.

Глава правительства считает, что грузинская полиция должна добиться еще большего доверия граждан для того, чтобы соответствовать европейским стандартам.

«Наша цель сегодня – иметь более высокие стандарты, мы должны максимально приблизиться к европейским стандартам, где защите интересов каждого человека служит государство и, соответственно, полиция… Наша цель, чтобы полиция еще больше сблизилась с народом, чтобы углубилось доверие, чтобы полиция и общество стали союзниками и партнерами»,- сказал Квирикашвили.

Вместе с тем, премьер отметил и позитивные преобразования в МВД, произошедшие за последний год. В качестве примера он привел Единый операционный центр министерства внутренних дел, который открылся в Грузии в ноябре 2016 года. Квирикашвили считает, что этот центр важен для превенции преступлений в стране.

«Такой центр есть всего в нескольких развитых странах мира, и это самый современный подход в деле превенции, выявления и искоренения преступления. Я верю, что в результате осуществления таких реформ у нас очень скоро будет полиция истинно 21-го века, которой мы все будем гордиться», — подчеркнул премьер.

День полиции был учрежден в апреле 2010 года по указу третьего президента Грузии Михеила Саакашвили. Праздник ежегодно отмечался 6 мая, однако после того как главой государства стал Георгий Маргвелашвили, дату Дня полиции несколько раз переносили.









Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Разница между доходами и расходами населения Грузии сокращается
Как изменился автомобильный рынок Грузии после принятия новых регуляций?
В Грузии ужесточат контроль за популярными у туристов ресторанами и кафе
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Гудаутском районе муж застрелил жену
В Абхазии прекратили уголовное преследование убийцы гражданина Грузии
Оккупанты продолжают удерживать в Абхазии похищенного Хвичу Цкарозия
Камера вместо награды: эксклюзивные детали ликвидации Вальмера Бутбы и Тамаза Квеквескири
Россия совершенствует рычаги аннексии Абхазии - В/С Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
США: Проект "Южный газовый коридор" сыграет важную роль в диверсификации энергоресурсов Европы
Маргвелашвили: Исчезновение граждан с территории Грузии - серьезный вызов
В Дагестане в отношении полицейского возбудили дело за грабеж
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна