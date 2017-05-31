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Сесиашвили: В течение года зафиксировано 1500-2000 случаев самоповреждения с целью уклонения от обязательной военной службы
31.05.2017 22:44
У нас есть случаи, когда призывники с целью уклонения от обязательной военной службы прибегают к самоповреждению, - об этом на пленарном заседании парламента Грузии заявил председатель комитета по обороне и безопасности Ираклий Сесиашвили.
По информации Сесиашвили, по данным призывных комиссий, в течение одного года зафиксировано 1500-2000 случаев самоповреждения с целью уклонения от обязательной военной службы.
«Запланированные в законе изменения, в том числе являются предупреждением для призывников, что в случае самоповреждения и симуляции болезни с целью уклонения от обязательной военной службы, они будут наказаны. С другой стороны, призываю правоохранительные органы больше внимания уделить тому, чтобы превентивно пресекать такие незаконные действия», - заявил Сесиашвили.
Парламент Грузии в первом чтении рассматривает проект, согласно которому уклонение призывника от обязательной военной службы, в том числе путем симуляции болезни, самоповреждения, использования поддельных документов или другого обмана, будет наказываться штрафом или лишением свободы сроком до трех лет.
Автором и инициатором проекта является председатель комитета по обороне и безопасности Грузии Ираклий Сесиашвили.
Со своей стороны, эта законодательная инициатива связана с регистрацией партией «Гирчи» («Шишка») религиозной организации, цель которой оказание помощи призывникам в уклонении от обязательной военной службы.
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