Сесиашвили заявляет о 1500-2000 случаях самоповреждения с целью уклонения от воинской службы

01.06.2017 10:22 Председатель комитета по обороне и безопасности Ираклий Сесиашвили говорит о случаях, когда призывники с целью уклонения от обязательной военной службы прибегают к самопопвреждению. Об этом Сесиашвили говорил вчера на пленарном заседании парламента Грузии..



Как отметил депутат, по данным призывных комиссий, в течение одного года зафиксировано 1500-2000 случаев самоповреждения с целью уклонения от обязательной военной службы.



«Запланированные в законе изменения, в том числе являются предупреждением для призывников, что в случае самоповреждения и симуляции болезни с целью уклонения от обязательной военной службы, они будут наказаны. С другой стороны, призываю правоохранительные органы больше внимания уделить тому, чтобы превентивно пресекать такие незаконные действия», - заявил Сесиашвили.



Парламент Грузии в первом чтении рассматривает проект, согласно которому уклонение призывника от обязательной военной службы, в том числе путем симуляции болезни, самоповреждения, использования поддельных документов или другого обмана, будет наказываться штрафом или лишением свободы сроком до трех лет.



Автором и инициатором проекта является председатель комитета по обороне и безопасности Грузии Ираклий Сесиашвили.



Со своей стороны, эта законодательная инициатива связана с регистрацией партией «Гирчи» («Шишка») религиозной организации, цель которой оказание помощи призывникам в уклонении от обязательной военной службы.















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