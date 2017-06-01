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Сесиашвили заявляет о 1500-2000 случаях самоповреждения с целью уклонения от воинской службы


01.06.2017   10:22
Председатель комитета по обороне и безопасности Ираклий Сесиашвили говорит о случаях, когда призывники с целью уклонения от обязательной военной службы прибегают к самопопвреждению. Об этом Сесиашвили говорил вчера на пленарном заседании парламента Грузии..

Как отметил депутат, по данным призывных комиссий, в течение одного года зафиксировано 1500-2000 случаев самоповреждения с целью уклонения от обязательной военной службы.

«Запланированные в законе изменения, в том числе являются предупреждением для призывников, что в случае самоповреждения и симуляции болезни с целью уклонения от обязательной военной службы, они будут наказаны. С другой стороны, призываю правоохранительные органы больше внимания уделить тому, чтобы превентивно пресекать такие незаконные действия», - заявил Сесиашвили.

Парламент Грузии в первом чтении рассматривает проект, согласно которому уклонение призывника от обязательной военной службы, в том числе путем симуляции болезни, самоповреждения, использования поддельных документов или другого обмана, будет наказываться штрафом или лишением свободы сроком до трех лет.

Автором и инициатором проекта является председатель комитета по обороне и безопасности Грузии Ираклий Сесиашвили.

Со своей стороны, эта законодательная инициатива связана с регистрацией партией «Гирчи» («Шишка») религиозной организации, цель которой оказание помощи призывникам в уклонении от обязательной военной службы.






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