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Глава МВД отрицает причастность грузинских правоохранителей к исчезновению Мухтарлы


01.06.2017   12:58
Представители грузинских органов правопорядка не могут быть причастны к похищению азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы из Тбилиси, заявил глава МВД Грузии Георгий Мгебришвили сегодня на брифинге.

«Я с полной ответственностью заявляю, что у правоохранительных ведомств Грузии нет и не может быть соприкосновения с подобной версией дела», — сказал Мгербишвили.

Скандал с похищением в Тбилиси азербайджанского журналиста начался на этой неделе.

Проживающие в последние пару лет в Грузии Афган Мухтарлы и его жена Лейла Мустафаева активно публикуют в оппозиционных азербайджанских изданиях статьи и расследования, посвященные бизнес-интересам азербайджанской власти, коррупции и практике политического преследования в Азербайджане.

По заявлению адвокатов Мухтарлы, он был задержан неизвестными лицами в центре Тбилиси около дома 29 мая и насильно перевезен в Баку, где власти обвинили его в незаконном пересечении границы и контрабанде.

Супруга Афгана Мухтарлы и его адвокаты считают, что правительство Грузии помогло Азербайджану в похищении оппозиционного журналиста.

Представители силовых структур Грузии, между тем, заявляли о том, что у них нет информации о похищении Мухтарлы и призывали подождать официальных объяснений азербайджанской стороны. МВД Грузии в связи с произошедшим ведет следствие по статье «незаконное лишение свободы».






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