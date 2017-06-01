Глава МВД отрицает причастность грузинских правоохранителей к исчезновению Мухтарлы

01.06.2017 12:58 Представители грузинских органов правопорядка не могут быть причастны к похищению азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы из Тбилиси, заявил глава МВД Грузии Георгий Мгебришвили сегодня на брифинге.



«Я с полной ответственностью заявляю, что у правоохранительных ведомств Грузии нет и не может быть соприкосновения с подобной версией дела», — сказал Мгербишвили.



Скандал с похищением в Тбилиси азербайджанского журналиста начался на этой неделе.



Проживающие в последние пару лет в Грузии Афган Мухтарлы и его жена Лейла Мустафаева активно публикуют в оппозиционных азербайджанских изданиях статьи и расследования, посвященные бизнес-интересам азербайджанской власти, коррупции и практике политического преследования в Азербайджане.



По заявлению адвокатов Мухтарлы, он был задержан неизвестными лицами в центре Тбилиси около дома 29 мая и насильно перевезен в Баку, где власти обвинили его в незаконном пересечении границы и контрабанде.



Супруга Афгана Мухтарлы и его адвокаты считают, что правительство Грузии помогло Азербайджану в похищении оппозиционного журналиста.



Представители силовых структур Грузии, между тем, заявляли о том, что у них нет информации о похищении Мухтарлы и призывали подождать официальных объяснений азербайджанской стороны. МВД Грузии в связи с произошедшим ведет следствие по статье «незаконное лишение свободы».















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