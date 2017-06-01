Российский криминалитет готовил теракт против Саакашвили в 2007 году

01.06.2017 15:40 Российские криминальные авторитеты готовили покушение на бывшего президента Грузии, украинского оппозиционного политика Михеила Саакашвили. Об этом в эфире его передачи рассказала вдова экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, известная певица Мария Максакова. Об этом Саакашвили написал у себя в Facebook.



«Где-то в 2007 ФБР предупредило меня, что российские воры в законе что-то против меня готовят. В 2008 в австрийской прессе об этом вышло расследование, а в 2012 те же данные пришли от французского МВД. Но вчера, в моей передаче, российский источник впервые подтвердил то же самое», — сообщил политик.



Он привел видео из передачи, где Максакова, у которой были личные отношения с российским криминальным авторитетом сообщила, что неоднократно была свидетелем, как российские воры в законе планировали покушение на политика.



«Это был их ответ на жесткие меры, которые я применил к ним в Грузии», — пояснил Саакашвили.















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