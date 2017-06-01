Азербайджан не обращался с просьбой о выдаче оппозиционных активистов - глава МВД Грузии

01.06.2017 16:56 Власти Азербайджана никогда не обращались к грузинской стороне с просьбами о выдаче граждан, проживающих в Грузии и выступающих с критикой азербайджанского правительства, заявил глава МВД Грузии Георгий Мгебришвили.



Мгебришвили сегодня выступил со специальным заявлением по поводу скандального инцидента, произошедшего с азербайджанским журналистом Афганом Мухтарлы. Глава МВД на брифинге сообщил, что представители грузинских органов правопорядка не могут быть причастны к его похищению из Тбилиси.

Он также заявил, что из Баку к возглавляемому им ведомству никогда не поступало официальных или неофициальных просьб о выдаче людей азербайджанской национальности.



«В нашей стране проживает очень много людей азербайджанской национальности и государство никогда не интересовалось их отношением к властям Азербайджана. Я подчеркиваю, что азербайджанские партнеры никогда не обращались к министерству внутренних дел Грузии с официальной или неофициальной просьбой, которая в какой-либо форме ограничивала права граждан Азербайджана, или касалась их вынужденного возврата на родину из-за политических взглядов», — сказал Мгебришвили.



Мгебришвили отметил, что выяснение обстоятельств исчезновения Мухтарлы из Тбилиси, в первую очередь, входит в интересы грузинского государства. «Следствием будут установлены фактические обстоятельства и на все вопросы будут даны соответствующие ответы», — добавил он.



Министр внутренних дел также сообщил, что с момента поступления заявления об исчезновении Мухтарлы, грузинская полиция находится в тесном контакте с азербайджанскими коллегами, по утверждениям которых Мухтарлы был задержан сотрудниками госупогранслужбы Азербайджана в Балакенском районе страны.



«По заявлению азербайджанских коллег в случае с Афганом Мухтарлы мы имеем дело именно с подобным фактом. К этому этапу это единственное существующее в деле официальное обстоятельство, подкрепленное на правовом уровне», — сказал он.



Другую версию, согласно которой оппозиционный журналист мог попасть в Азербайджан в обход грузинского пограничного контроля, Мгебришвили считает несостоятельной, однако не исключает, что подобное могло произойти.



«Погранполиция Грузии осуществляет контроль государственной границы в соответствии с современными стандартами. Указанный стандарт помимо пропускных пунктов территорий подразумевает контроль т.н. зеленых линий дежурными группами пограполиции. Вероятность того, что в какую-либо точку границы человек может пересечь в обход пограничника низкая, но существует», — сказал Мгебришвили.



Глава МВД в ходе брифинга также прокомментировал информацию, о том, что Мухтарлы, якобы, неоднократно пересекал грузино-азербайджанскую границу и незаконно ввозил в Азербайджан деньги. Подобные предположения на днях были озвучены сразу несколькими СМИ.



«В СМИ распространилась информация, что у Афгана Мухтарлы была заранее разработанная схема по пересечению границы в обход, что это не было первым прецедентом, и он регулярно осуществлял ввоз в Азербайджанскую Республику незадекларированной иностранной валюты контрабандным путем. На этом этапе мы не можем подтвердить или опровергнуть вышеуказанные обстоятельства. Следствие пока не установило достоверность и аутентичность этой версии, а также обстоятельства, согласно которому у азербайджанской стороны заранее была информация и осуществлялся усиленный контроль на этом участке границы», — отметил глава МВД.



Мгебришвлили снова призвал дождаться окончания расследования и пообещал, что ведомство периодически будет информировать общественность о деталях инцидента, которые станут известны следствию.



Скандал с похищением в Тбилиси азербайджанского журналиста начался на этой неделе.



Проживающие в последние пару лет в Грузии Афган Мухтарлы и его жена Лейла Мустафаева активно публикуют в оппозиционных азербайджанских изданиях статьи и расследования, посвященные бизнес-интересам азербайджанской власти, коррупции и практике политического преследования в Азербайджане.



По заявлению адвокатов Мухтарлы, он был задержан неизвестными лицами в центре Тбилиси около дома 29 мая и насильно перевезен в Баку, где власти обвинили его в незаконном пересечении границы и контрабанде.



Супруга Афгана Мухтарлы и его адвокаты считают, что правительство Грузии помогло Азербайджану в похищении оппозиционного журналиста.



Представители силовых структур Грузии, между тем, заявляли о том, что у них нет информации о похищении Мухтарлы и призывали подождать официальных объяснений азербайджанской стороны. МВД Грузии в связи с произошедшим ведет следствие по статье «незаконное лишение свободы».















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