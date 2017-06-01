Существует вероятность пересечения границы Грузии без разрешения пограничника - глава МВД

01.06.2017 18:03 По заявлению министра внутренних дел Георгия Мгебришвили, вероятность, чтобы в какой-то точке человек пересек границу Грузии без разрешения пограничника малая, но существует. Министр заявил об этом на сегодняшнем брифинге.



"Сразу же, как только распространилась информация, мы начали расследование. В рамках следствия состоялась коммуникация с азербайджанской стороной, из соответствующих ведомств мы получили официальную информацию, что их гражданина задержали сотрудники государственной пограничной службы из-за незаконного пересечения государственной границы со стороны Грузии, и перевозки незадекларированных денег в большом количестве.



Мы хотим сообщить обществу, что пограничная полиция Грузии осуществляет контроль границы соответственно современным стандартам. Помимо пропускных пунктов этот стандарт подразумевает контроль территорий, т.н. зеленой полосы дежурными группами пограничной полиции. Вероятность того, чтобы в какой-то точке человек пересек границу Грузии без разрешения пограничника низкая, но существует. По заявлению азербайджанских коллег, в случае Афгана Мухтарли мы имеем дело именно с таким фактом. Это единственное официальное и юридически обоснованное обстоятельство в деле"- заявил министр внутренних дел.



По словам Мгебришвили, в СМИ распространилась информация, будто у Афгана Мухтарли была заранее разработана схема для того, чтобы обойти границу, что это был не первый случай, и он регулярно осуществлял ввоз в Азербайджан незадекларированной иностранной валюты контрабандным путем.



"На данном этапе мы не можем ни подтвердить, ни отрицать вышеизложенные обстоятельства. Пока следствием не установлена аутентичность этой версии, а также то, была ли предварительная информация у азербайджанской стороны, и осуществляли ли они усиленный контроль на данном конкретном участке границы"- заявил Георгий Мгебришвили.

















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