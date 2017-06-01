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Грузия вносит изменения в закон «О гражданской безопасности»


01.06.2017   18:40
Грузия вносит изменения в закон «О гражданской безопасности», целью которых, по словам премьер-министра Георгия Квирикашвили, является усиление защиты граждан со стороны государства в случае неожиданных явлений, когда наносится ущерб жизни, здоровью и имуществу третьих лиц, а также превенция возможного ущерба. По информации пресс-службы правительства Грузии, соответствующая инициатива рассматривалась на заседании правительства 1 июня.

Одной из причин разработки такого законопроекта называются участившиеся в последний период пожары в торговых центрах, которые нанесли серьезный ущерб как потребителям, так и малому и среднему бизнесу.

«Поэтому мы вносим изменения. Государство составит список, и внесенные в этот список объекты, места общественного скопления их владельцы должны будут в обязательном порядке застраховать, чтобы возможный ущерб жизни, здоровью или имуществу третьих лиц был надлежащим образом застрахован», — заявил Георгий Квирикашвили.

По его информации, также будет введено обязательное страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств, зарегистрированных в иностранном государстве и находящихся на территории Грузии.

«Мы работаем над тем, чтобы обязательное страхование гражданской ответственности распространялось не только на владельцев зарегистрированных за рубежом автотранспортных средств, но и на всех автовладельцев. Это очень важно для вступления Грузии в систему «Зеленой карты» и для того, чтобы приезжающие в Грузию иностранцы чувствовали, что находятся в стране, на которую распространяются действующие во всех цивилизованных государствах правила», — подчеркнул премьер-министр.

За последние годы в Грузии произошли пожары на целом ряде крупных торговых центров и ярмарок. Многие из них впоследствии были восстановлены, но последний объект, который сгорел недавно, — так называемый «Детский мир» в Тбилиси — до сих пор стоит обгорелый и полуразрушенный.






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