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В Киеве произошло покушение на Адама Осмаева и Амину Окуеву


01.06.2017   21:10
На Подоле в Киеве произошло покушение на участников АТО, служивших в рядах батальона полиции "Киев-2", Адама Осмаева и Амину Окуеву, сообщил директор департамента коммуникации Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко.

"На Подоле в Киеве произошло дерзкое и коварное вражеское покушение на патриотов Украины, участников АТО, добровольцев, которые в 2014 году защищали на фронте страну в рядах батальона полиции "Киев-2", Адама Осмаева и Амину Окуеву: нападающий под видом иностранного журналиста из Le Monde втерся в доверие, якобы хотел взять интервью, приблизился к ним, открыл огонь из пистолета, ранил Адама", - написал А.Шевченко на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг.

"Его жена с целью самозащиты и отражения нападения открыла огонь и тяжело ранила киллера", - отметил он.

По словам А.Шевченко, сейчас и А.Осмаев, и киллер с тяжелыми огнестрельными ранениями в больнице. На месте происшествия работает полиция. Начато следствие.

Ранее в этот день, отдел коммуникации полиции Киева сообщил, что двое мужчин получили огнестрельные ранения вследствие стрельбы, которая произошла в четверг днем на Подоле . По данным полиции, это произошло на ул. Кирилловской в 16:49.






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