Николеишвили: Граница Грузии защищена в соответствии с западными стандартами

01.06.2017 23:50 Хочу с полной ответственностью сказать, что граница Грузии защищена максимально, в соответствии с государственными стандартами, - об этом заявил журналистам начальник департамента пограничной полиции Министерства внутренних дел Грузии Дато Николеишвили на встрече с представителями дипкорпуса в МВД. На встрече шла речь по поводу азербайджанского гражданина Афгана Мухтарли.



Как заявил Николеишвили журналистам, представителям дипкорпуса была предоставлена промежуточная информация в связи со следствием. По его словам, следствие в активной фазе и осуществляются все те действия, которые предполагаются Уголовным кодексом Грузии.



По его словам, заявления, которые делаются частью общества о том, якобы Афган Мухтарлы похищен какой-то официальной группой, служат тому, чтобы произошло ослабление государственных институтов.



«...Хочу сказать, что вызванный в обществе ажиотаж, по меньшей мере, утрирован. Пока очень рано делать такие безапелляционные заявления о том, что в Грузии какая-то официальная группа похитила гражданина. Это служит лишь тому, чтобы произошло ослабление государственных институтов. Хочу с полной ответственностью завить, что государственная граница Грузии защищена максимально в соответствии с западными стандартами. Эти стандарты подразумевают полицейское патрулирование, однако, это не означает то, что теоретически не существует рисков незаконного пересечения границы. В любой развитой стране существует вероятность того, что человек может пересечь незаконно т.н. зеленую границу», - заявил Дато Николеишвили.



Об исчезновении азербайджанского гражданина Афгана Мухтарлы семья заявила 30 мая. Позднее выяснилось, что его задержали азербайджанские правоохранители. По информации прокуратуры Азербайджана, Афган Мухтарлы был задержан при незаконном пересечении границы. Члены семьи Мухтарлы выражают несогласие в связи с обвинениями азербайджанского государственного ведомства. По их словам, существуют подозрения, что он был похищен на территории подконтрольной Грузии и затем переведен на территорию Азербайджана.















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