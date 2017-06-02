40 учебных тревог у границ Грузии за 5 месяцев - к чему готовится Россия?

02.06.2017 14:32 «Демонстрация силы или подготовка к боевым действиям - в целях проверки боевой готовности Россия провела в Южном военном округе за 5 месяцев около 40 учебных тревог. Что может означать активность северного соседа? У политологов есть несколько версий, но вероятность военного конфликта они считают низкой. Последняя такая тревога была объявлена вчера у границ Грузии и в оккупированном Цхинвальском регионе. По информации российских СМИ, по приказу командующего Южным военным округом, генерал-полковника Александра Дворникова, в целях проверки боевой готовности часть военных подразделений округа была проведена в полную боевую готовность», - пишет газета «Резонанси».



«Это всего лишь демонстрация силы. Потому что геополитическая ситуация не показывает цель возможной российской агрессии. Я не вижу необходимости, чтобы Россия начала где-либо военные действия. Разумеется, кроме Сирии. В этой проверке участвовали все армейские подразделения Южного военного округа, которые расположены во всех регионах Северного Кавказа, в том числе Краснодарском и Ставропольском крае, а также в Абхазии и т.н. Южной Осетии», - заявил кавказовед Мамука Арешидзе, по словам которого, чем активнее инициативы НАТО на Южном Кавказе и в Грузии, тем больше пытается Россия продемонстрировать военный потенциал», - отмечает издание.



«По словам Арешидзе, единственный регион на Кавказе, где, с некоторой вероятностью, может возникнуть конфликт, это Карабах. В Сирии уже идет война, в которой Россия участвует очень активно, как и Турция и США. Здесь ареал действий всех крупных игроков ограничен. Если кто-то нарушит паритет, может начаться третья мировая война, а это никому не нужно. Конфликт может возобновиться только в Карабахе. Грузия и Азербайджан занимают разные позиции на международной арене. Отношения Грузии и НАТО не пошли дальше декларации, несмотря на то, что в Тбилиси прошла сессия ПА НАТО и прозвучали серьезные посылы о сближении. Но это не означает вступление в НАТО или то, что в ближайшем будущем в этом плане что-то изменится. Россия уже привыкла к этому и не видит в этом особенной угрозы», - продолжает издание.



«Если учитывать последние реформы в сфере обороны и безопасности России, этой активности удивляться не стоит. Оборонительная политика России стала более агрессивной. Россия конфликтует с соседями и не стоит удивляться демонстрации силы. Где на практике использует Россия эту силу, никто точно сказать не может. Но факт, что основной мишенью являются постсоветские страны, исходя из того, что Россия по-прежнему считает сферой своего влияния эти страны. Это касается нашего региона и Карабаха. По словам профессора ТГУ Корнелия Какачия, Россия выразила желание иметь в Карабахе свое военное представительство. Естественно, Армения и Азербайджан с этим не согласны, но не исключено, что Россия проявит активность в этом направлении», - пишет автор статьи.















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