В Грузии задержаны двое грабителей, напавших на инкассаторов

03.06.2017 15:07 Двое человек задержаны в Грузии по обвинению в вооруженном ограблении инкассаторов, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел.



Обоим задержанным по 23 года. Следствие установило, что на улице Долидзе в Тбилиси они ограбили двух сотрудников инкассации компании TBC Pay.



Угрожая огнестрельным оружием, грабители забрали разную иностранную валюту, эквивалентную сумме порядка 38 тысяч лари. После злоумышленники скрылись с места преступления.



В результате оперативно-розыскных и следственных мероприятий, спустя два дня, один из грабителей был задержан сотрудниками МВД в Тбилиси, а другой – в городе Дедоплисцхаро, в Кахетии.



В результате обыска квартир, где живут задержанные, полицейские изъяли часть украденных денег – 16 тысяч лари. Кроме того, были обнаружены два пистолета, которые отправлены на экспертизу.



Оба задержанных признали свою вину.



Уголовное дело по факту ведется по 2-ой части 179 части УК Грузии – «разбой, совершенный группой лиц», что наказывается лишением свободы сроком от шести до девяти лет.















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