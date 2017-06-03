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В гостиницах Аджарии проверяют пожарную безопасность


03.06.2017   17:38
В связи с приближающимся туристическим сезоном в Аджарии проводится мониторинг гостиниц с точки зрения пожарной безопасности.

Как сообщил журналистам глава Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Звиад Кацашвили, после проверки гостиницам даны конкретные рекомендации, чтобы в определенные сроки была обеспечена пожарная безопасность, в противном случае они будут оштрафованы.

«Наша служба осуществляет проверку всех гостиниц. Проверены все гостиницы и им даны первые рекомендации, которые должны быть учтены. Даны разумные сроки, чтобы была исправлена система пожарной безопасности. Если она не будет исправлена в эти сроки, гостиницы оштрафуют. Это обязательно и будет контролироваться максимально строго», - сказал Звиад Кацашвили.






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