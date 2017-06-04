Граждане Грузии не пострадали в лондонском теракте - МИД

04.06.2017 13:50 По данным министерства иностранных дел Грузии, на данном этапе британская сторона не подтверждает начилие граждан Грузии среди погибших и пострадавших в результате теракте в Лондоне. Информация опубликована на официальной странице МИД.



В связи с инцидентом в Лондоне в посольстве Грузии в Объединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии открыта горячая телефонная линия: +44 7872 064830.



Также в круглосуточном режиме работает горячая телефонная линия в консульском департаменте МИД Грузии: (+995 32) 294 50 50.



В ночь на воскресенье, 4 июня, в столице Великобритании произошли сразу два происшествия, которые полиция квалифицирует как теракты.



Сначала автомобильный фургон на скорости 80 километров в час врезался в пешеходов на Лондонском мосту, некоторые из которых в результате погибли. Затем из фургона вышли трое человек с ножами и стали нападать на прохожих в районе «Боро Маркет», где расположено много пабов.



Все трое нападавших были застрелены прибывшей на место полицией. Жертвами теракта стали шесть человек, еще 48 доставлены в больницы.



Получил ранение в голову один из полицейских, принимавший участие в спецоперации. Медики всю ночь свозили пострадавших в шесть городских больниц, легко раненым оказывалась помощь на месте, их поместили в отель Andaz, который находится недалеко от Лондонского моста

Источник: Новости-Грузия https://www.newsgeorgia.ge/mid-gruzii-grazhdane-gruzii-ne-postradali-v-londonskom-terakte/#t20c















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