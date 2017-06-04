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Грузия пока не собирается сокращать свой контингент в Афганистане - Минобороны


04.06.2017   15:48
Министерство обороны Грузии опровергает распространенную в СМИ информацию о том, что якобы планируется сокращение численности грузинского контингента в Афганистане, принимающего участие в осуществляемой под эгидой НАТО миссии "Решительная поддержка".

В распространенном в воскресенье заявлении Минобороны говорится, что в текущий период в повестке дня не стоит внесение каких-либо изменений в этом направлении.

"Грузия остается преданной взятым перед альянсом обязательствам, которые подразумевают контрибуцию вплоть до весны 2018 года", - подчеркивают в ведомстве.

Накануне грузинская телекомпания "Рустави-2" сообщила, что Минобороны Грузии несколько недель назад обратилось в штаб-квартиру НАТО по вопросу сокращения до уровня взвода находящейся под командованием немецкого командования грузинской роты.

На сегодняшний день в Афганистане находятся около 870 грузинских военнослужащих. За время участия в миротворческой миссии Грузия потеряла около трех десятков военнослужащих.






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