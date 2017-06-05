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Черногория официально стала членом НАТО - станет ли следующей Грузия?


05.06.2017   13:37
Черногория официально становится 29-м членом НАТО сегодня, 5 июня. Об этом сообщает Foreign Brief. Как сообщается, церемония поднятия флага страны в Брюсселе запланирована на среду, 7 июня.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг вместе с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Томасом Шенноном 5 июня примут участие в церемонии передачи в государственном департаменте США в присутствии премьер-министра Черногории Душко Марковича документа о присоединении этой балканской республики.

Издание отмечает, что годовой военный бюджет Черногории составляет около $60 миллионов и является наименьшим среди стран-членов НАТО. "Эта сумма не изменит ситуацию для Альянса, однако вполне может иметь серьезные последствия для самой страны", - говорится в сообщении. В частности речь идет о влиянии РФ.

Напомним, что совсем недавно в Грузии прошло заседание Парламентской ассамблеи НАТО. Представители альянса не раз назвали Грузию "важной страной-аспирантом" в контексте ее интеграции в североатлантический альянс, и подтвердили политику "открытых дверей". Представители НАТО также неоднократно заявили, что решения Бухарестского саммита 2008 года остаются в силе и Грузия станет членом этой организации.

Со своей стороны представители Грузии выразили желание ускорить процесс интеграции в НАТО. Более того, было заявлено, что Грузии не нужен план действий по членству, а нужно вступление в организацию.

Следует отметить, что Грузия является наибольшим по численности контрибьютором из стран-не членов НАТО в рамках миротворческой миссии в Афганистане.






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