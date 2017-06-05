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В аэропорту Киева задержан гражданин Грузии, разыскиваемый в Италии за убийство
05.06.2017 15:22
В аэропорту "Киев" пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" задержали преступника, который находился в международном розыске за убийство.
"Его обнаружили в аэропорту "Киев" при осуществлении паспортного контроля. На 25-летнего гражданина Грузии произошло срабатывание базы данных Интерпол. Как предварительно установили пограничники, иностранец разыскивался за убийство, совершенное на территории Италии", - сообщает в воскресенье пресс-служба Госпогранслужбы Украины.
О данном факте пограничники проинформировали дежурного Украинского бюро Интерпола, а указанного гражданина Грузии задержали и передали компетентным органам.
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