В аэропорту Киева задержан гражданин Грузии, разыскиваемый в Италии за убийство

05.06.2017 15:22 В аэропорту "Киев" пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" задержали преступника, который находился в международном розыске за убийство.



"Его обнаружили в аэропорту "Киев" при осуществлении паспортного контроля. На 25-летнего гражданина Грузии произошло срабатывание базы данных Интерпол. Как предварительно установили пограничники, иностранец разыскивался за убийство, совершенное на территории Италии", - сообщает в воскресенье пресс-служба Госпогранслужбы Украины.



О данном факте пограничники проинформировали дежурного Украинского бюро Интерпола, а указанного гражданина Грузии задержали и передали компетентным органам.















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