Следственная служба Минфина Грузии намерена сотрудничать с КГБ Беларуси

05.06.2017 19:43 Комитет государственного контроля Беларуси и Следственная служба Министерства финансов Грузии укрепляют правовую основу для взаимодействия, определяют основные направления сотрудничества, сообщили БЕЛТА в пресс-службе КГК.



Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля Беларуси с официальным визитом посетила делегация Следственной службы Министерства финансов Грузии. На рабочей встрече заместителя председателя КГК - директора ДФР Игоря Маршалова и начальника Следственной службы Минфина Грузии Георги Бадашвили рассмотрены вопросы взаимодействия ведомств в борьбе с правонарушениями в экономической сфере. Особое внимание уделено проблемам обеспечения взаимодействия, обмена информацией и взаимных консультаций в целях эффективного решения задач, связанных с выявлением, предупреждением и пресечением правонарушений в экономической сфере.



Игорь Маршалов и Георги Бадашвили договорились о необходимости дальнейшего более тесного и конструктивного взаимодействия в рамках меморандума о взаимопонимании между Комитетом госконтроля Беларуси и Следственной службой Минфина Грузии.-















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

