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В США выяснили, кто «сливал» секретную информацию в СМИ


06.06.2017   10:41
Американские правоохранительные органы задержали и предъявили обвинение 25-летней работницы федерального учреждения, которая направила в американские СМИ секретный доклад о вмешательстве россиян в президентские выборы в Соединенных Штатах. Об этом сообщил в ночь на вторник американский центральный телеканал CNN.

"Министерство юстиции в понедельник объявило обвинения против федерального подрядчика с допуском высокой степени секретности, которая якобы вызвала утечку секретной информации в онлайн-медиа", - отмечается в сообщении.

Правоохранительные органы обвиняют 25-летнюю Реалити Виннер из корпорации Pluribus International, штат Джорджия в том, что она "изъяла секретные материалы из правительственного объекта и отправила их в СМИ".

По информации источников, речь идет о доклад АНБ об организации Главным разведывательным управлением ГШ России хакерских атак на избирательные участки перед голосованием на президентских выборах в США. Документ содержит подробную информацию с доказательствами относительно вмешательства россиян в американские выборы.

Первым доклад обнародовал американский ресурс The Intercept, подлинность которого была затем подтверждена другими источниками.






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