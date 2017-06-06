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Пенс: Россия, Иран и терроризм- главные угрозы в мире
06.06.2017 10:56
Россия, Иран и терроризм - главные угрозы в мире, и США готовы помочь своим союзникам по НАТО в борьбе против них, передает РИА Новости.
По его совам, сегодня в мире опаснее, чем когда-либо после падения коммунизма четверть века назад: попытки России перекроить международные границы силой, попытки Ирана дестабилизировать Ближний Восток, глобальная угроза терроризма, который может нанести удар в любое время в любом месте.
«США готовы выполнять свою союзнические обязательства в рамках НАТО по принципу, что нападение на одного члена НАТО – это атака на всех нас»,- отметил он.
Пенс добавил, что с появлением противников, новых и старых, Североатлантический Альянс должен развиваться. Альянс должен противостоять угрозам сегодняшнего и завтрашнего дня, особенно противостоянию угрозе терроризма.
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