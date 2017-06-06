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Два человека задержаны по обвинению в перевозке безакцизных сигарет Marlboro


06.06.2017   13:32
Следственная служба Министерства финансов Грузии задержала двух граждан по обвинению в перевозке сигарет Marlboro в большом количестве. Информацию об этом распространила пресс-служба ведомства.

"Следствием, проведенным по делу, установлено, что обвиняемые с целью реализации перевозили в особо большом размере безакцизные сигареты Marlboro, подлежащие обязательному приложению акцизной марки"- заявили в ведомстве.

Ведется следствие по данному делу по части три статьи 200 УК Грузии. По данной статье выпуск, хранение, реализация, или перевозка без акцизной марки товара, подлежащего обязательному приложению акцизной марки, повторно или группой людей, карается пресечением свободы сроком от шести до восьми лет.








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