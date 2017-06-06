Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Министр обороны Украины посещает Грузию с официальным визитом


06.06.2017   20:05
Во вторник, 6 июня, начался официальный визит министра обороны Украины Степана Полторак в Грузию, сообщает пресс-служба украинского министерства.

"В программе пребывания: встречи с руководством государства и официальные переговоры министра обороны Украины Степана Полторак с министром обороны Грузии Леваном Изорией", - говорится в информации.

Также во время визита С.Полторак посетит украинских военнослужащих-участников АТО, которые находятся в психологической реабилитации в Грузии.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Yan Air возобновила прямые рейсы из Одессы в Тбилиси и Батуми
В Грузии зарегистрированы 5,5 миллионов мобильных номеров - их рейтинг по брендам
5 причин посетить Боржоми по версии Argophilia
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
ВС Абхазии в изгнании требует нового расследования убийства в Гиги Отхозория
Нам важно, чтобы блага евроинтеграции отразились на жизни каждого гражданина - Цихелашвили
Российские оккупанты в Абхазии освободили задержанного Хвичу Цкарозия
Тбилиси продолжит добиваться правосудия над абхазским убийцей Гиги Отхозория
ГА ООН приняла резолюцию по ВПЛ в Грузии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Проект изменений в Конституцию Грузии окончательно будет утвержден осенью
Евкуров поручил растонировать машины чиновников и правоохранителей в Ингушетии
«Грузинская мечта» обсуждает выдвижение Кахи Каладзе на пост кандидата в мэры Тбилиси
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна