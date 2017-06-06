Министр обороны Украины посещает Грузию с официальным визитом

06.06.2017 20:05 Во вторник, 6 июня, начался официальный визит министра обороны Украины Степана Полторак в Грузию, сообщает пресс-служба украинского министерства.



"В программе пребывания: встречи с руководством государства и официальные переговоры министра обороны Украины Степана Полторак с министром обороны Грузии Леваном Изорией", - говорится в информации.



Также во время визита С.Полторак посетит украинских военнослужащих-участников АТО, которые находятся в психологической реабилитации в Грузии.















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