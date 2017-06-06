Эксперты по вопросам безопасности обеспокоены конституционными поправками

06.06.2017 22:21 Аппарат Совета национальной безопасности Грузии опубликовал заключительное коммюнике, принятое в рамках Тбилисских стратегических дискуссий по вопросу конституционных изменений, в котором критикует текущий процесс конституционной реформы.



«Фундаментальные изменения архитектуры обороны и безопасности страны не обсуждался ни на одном из этапов с местными экспертами, работающими по этим вопросам, а также с представителями стратегических союзников и международных организаций», - говорится в коммюнике.



В документе также говорится, что неправительственные организации и эксперты, работающие в сфере обороны и безопасности, обеспокоены инициированным проектом изменений. Согласно коммюнике, проект Конституции требует дальнейшего пересмотра и «достижения широкого общественно-политического консенсуса».



Участники дискуссий соглашаются с тем, что «обстановка в сфере национальной безопасности грузии, которой характерны существенные недостатки, в случае принятия предложенных изменений ни то что не улучшиться, но и станет более уязвимой и менее эффективной, так как предложенный проект Конституции не формирует четко полноценную и исправную правовую и институциональную систему определения, планирования, исполнения и надзора за исполнением политики безопасности».



«В результате, принятие этих изменений негативно скажется на обороноспособности страны, на эффективности и устойчивости системы национальной безопасности, ослабит гражданский и демократический контроль», - говорится в документе.



В заключительном коммюнике также говорится, что изъятие из Конституции Совета национальной безопасности «аннулирует возможность обсуждения вопросов безопасности и принятия решений/рекомендаций со стороны ключевых должностных лиц на национальном уровне, в том числе, с участием верховного главнокомандующего в реальном времени и продолжительном порядке».



Согласно документу, необходимо «пересмотреть сроки, отведенные для реализации коренных конституционных изменений и достижение широкого общественно-политического консенсуса для создания устойчивой системы безопасности с высокой легитимации».



Коммюнике подписывают 27 экспертов и политиков, в том числе, бывшие министры обороны Давид Сихарулидзе и Тина Хидашели, бывшие заместители министра обороны Георгий Мучаидзе, Бату Кутелия и Нодар Харшиладзе, бывший заместитель министра иностранных дел, депутат Серги Капанадзе и бывший посол в ЕС, депутат Саломе Самадашвили. Коммюнике также подписал секретарь Совета национальной безопасности Давид Раквиашвили.



Выступая на Тбилисских стратегических дискуссиях 2 июня, президент Георгий Маргвелашвили заявил, что «система обороны должна быть адекватной существующим перед страной вызовам и соответственно, должна быть написана исходя из специфики Грузии, а не только опираясь на общих принципах».



«Конституция должна быть написана исходя из наших ошибок в том числе. У нас внутри страны было вооруженное противостояние, в котором участвовали Вооруженные силы страны и мы должны это помнить, это тот опыт, который должен быть защищен в Конституции», - заявил президент.



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