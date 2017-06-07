В парламенте Ирана произошла перестрелка - СМИ

07.06.2017 11:36 В парламенте Ирана произошла стрельба. Об этом сообщает Tasnim News Agency в Twitter.



По предварительной информации, два человека получили ранения.



"Трое нападавших внутри парламента Ирана, пока двое раненых, перестрелка продолжается", - отмечается в сообщении.



Также появилась информация о захвате заложников, но пока иранские силы безопасности ее не подтверждают.















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