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В парламенте Ирана произошла перестрелка - СМИ
07.06.2017 11:36
В парламенте Ирана произошла стрельба. Об этом сообщает Tasnim News Agency в Twitter.
По предварительной информации, два человека получили ранения.
"Трое нападавших внутри парламента Ирана, пока двое раненых, перестрелка продолжается", - отмечается в сообщении.
Также появилась информация о захвате заложников, но пока иранские силы безопасности ее не подтверждают.
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