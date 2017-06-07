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В Иране атаковали мавзолей имама Хомейни
07.06.2017 12:06
Жертвой стрельбы на территории мавзолея имама Хомейни в Тегеране стал один человек, еще пятеро получили ранения, сообщает РИА Новости.
Один из нападавших на территории мавзолея подорвал надетый на него жилет с взрывчаткой. Позже стало известно, что террористом-смертником является женщина. Она подорвала себя на улице на западном дворе мавзолея.
Другого участника нападения ликвидировали. Кроме того, в СМИ распространяется информация об аресте двух человек. Станция метро у мавзолея имама Хомейни в Тегеране закрыта после сообщений о стрельбе, сообщило агентство Mehr. Между тем, близ здания мавзолея имама Хомейни обезвредили взрывное устройство.
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