Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Станет ли Грузия 30-м членом НАТО?


07.06.2017   16:20
Североатлантического альянса стала Черногория, но станет ли 30-м членом Грузия — ответа на этот вопрос пока нет. Двери НАТО открыты, но как заявляют грузинские политологи, проводить параллели с членством Черногории неуместно, и реально это ничего для нашей страны не меняет», — пишет грузинское издание «Резонанси» в статье под названием «29-м членом НАТО стала Черногория — на 30-го метит Грузия».

Грузинский аналитик Вахтанг Дзабирадзе в беседе с изданием отмечает, что Черногория и Грузия находятся на разных пространствах, и для Грузии главным сдерживающим вступление в НАТО фактором является Россия.

Большие различия между Грузией и Черногорией видит и разъясняет грузинский политолог Сосо Цинцадзе.

«Символически, конечно, хорошо, что Черногория стала 29-м членом НАТО, но проблема этой страны была совсем иной, а проблема Грузии стоит иначе. Черногорию приняли в ускоренном порядке, потому что там за членство в НАТО была половина населения. Но Черногория — это Европа, а Грузия — Закавказье. Подарком для России и ее [Черногории] членство не стало, с тем, с чем Россия смирилась в отношении к ней [Черногории], в отношении Грузии она не смирится», — пояснил Цинцадзе.

Как сообщалось ранее, 5 июня 2017 года Черногория официально вступила в Североатлантический альянс,став 29-м членом НАТО.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Пассажиропоток в аэропортах Грузии вырос на 46,96%
Через Грузию пройдет еще один коридор между Азией и Европой
МВФ доволен работой Грузии в рамках новой программы
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Абхазии бьют тревогу - туристов стало меньше
ВС Абхазии в изгнании требует нового расследования убийства в Гиги Отхозория
Нам важно, чтобы блага евроинтеграции отразились на жизни каждого гражданина - Цихелашвили
Российские оккупанты в Абхазии освободили задержанного Хвичу Цкарозия
Тбилиси продолжит добиваться правосудия над абхазским убийцей Гиги Отхозория
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Баку примет бизнес–форум Азербайджан-ЕС
СМИ: Власти Армении нашли кандидата на пост президента в 2018 году
ЕС является ключевым партнером Азербайджана - Европейская комиссия
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна