Германия может вывести свой контингент с турецкой базы «Инджирлик»

07.06.2017 16:25 Правительство Германии приняло решение о выводе немецкого контингента с турецкой авиабазы "Инджирлик", сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.



Согласно плану Минобороны ФРГ, 260 военнослужащих, самолеты "Торнадо" и заправочный самолет будут переведены на иорданскую авиабазу "Эль-Азрак". Переезд займет предположительно около двух месяцев, в течение этого времени вылеты самолетов будут отменены. Конкретные сроки начала перевода, а также планирование вылетов будут согласованы с партнерами по НАТО.



Окончательное решение о выводе солдат с "Инджирлика" должен принять немецкий бундестаг.



Перевод немецких самолетов "Торнадо" в Иорданию не скажется на размещении немецкого контингента на другой авиабазе в Турции - в Конья, где находятся самолеты AWACS. Данная авиабаза принадлежит НАТО.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

