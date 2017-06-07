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Министры обороны Грузии и Украины обсудили возможность проведения совместных военных учений


07.06.2017   16:27
В рамках двустороннего сотрудничества министры двух стран обсудили перспективу проведения совместных военных учений.

Министр обороны Грузии Леван Изория и глава Минобороны Украины Степан Полторак на встрече в Тбилиси обсудили возможность проведения совместных учений военнослужащих двух стран.

Об этом сообщила в среду пресс-служба Минобороны Грузии, передает «Слово и Дело».

«В рамках двустороннего сотрудничества министры обсудили перспективу проведения совместных военных учений. В частности, были рассмотрены и вопросы участия военнослужащих двух стран в многонациональных военных учениях, запланированных в Грузии и Украине», - говорится в сообщении пресс-службы.

Министр обороны Украины Полторак накануне прибыл в Грузию с двухдневным официальным визитом.

В начале мая в Эстонии прошли масштабные военные учения НАТО.

Напомним, ранее Президент Украины передал армии военные средства от Пентагона.

Следует также отметить, что согласно мониторингу «Слова и Дела», у Степана Полторака 55 обещаний, из которых 34 он выполнил и 10 – провалил. Уровень его ответственности – 62%.






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