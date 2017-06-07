Полторак наградил участников АТО, которые проходят реабилитацию в Грузии

07.06.2017 16:41 Во время официального визита в Грузии Министр обороны Украины Степан Полторак посетил Военный реабилитационный центр имени Национального Героя Грузии Мариам (Маро) Макашвили в Грузии и наградил 15 украинских военнослужащих ведомственными наградами и денежными премиями. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.



"Спасибо за мужество и патриотизм! Мы гордимся вами! Уверен, пройдут годы и дети и внуки будут гордиться вами за то, как вы с оружием в руках защищали родную Украину", - сказал Генерал армии Украины С.Полторак.



Кроме того, во время официального визита в Грузию С.Полторак посетил линию разграничения с оккупированными территориями в Цхинвальском районе, осмотрел окружающую местность, где построена российская база, и пообщался с начальником Генерального штаба ВС Грузии генерал-майором Владимиром Чачибая.



"Сегодня я увидел, как ведут себя с той стороны, со стороны оккупированных территорий: оккупанты прячутся и ведут себя как крысы, затаились. Они пришли на чужую землю, и никогда не будут там полноправными хозяевами, они будут всегда оглядываться и никогда не почувствуют себя, как дома ", - сказал генерал армии Украины С.Полторак.















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