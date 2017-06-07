Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Полторак наградил участников АТО, которые проходят реабилитацию в Грузии


07.06.2017   16:41
Во время официального визита в Грузии Министр обороны Украины Степан Полторак посетил Военный реабилитационный центр имени Национального Героя Грузии Мариам (Маро) Макашвили в Грузии и наградил 15 украинских военнослужащих ведомственными наградами и денежными премиями. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

"Спасибо за мужество и патриотизм! Мы гордимся вами! Уверен, пройдут годы и дети и внуки будут гордиться вами за то, как вы с оружием в руках защищали родную Украину", - сказал Генерал армии Украины С.Полторак.

Кроме того, во время официального визита в Грузию С.Полторак посетил линию разграничения с оккупированными территориями в Цхинвальском районе, осмотрел окружающую местность, где построена российская база, и пообщался с начальником Генерального штаба ВС Грузии генерал-майором Владимиром Чачибая.

"Сегодня я увидел, как ведут себя с той стороны, со стороны оккупированных территорий: оккупанты прячутся и ведут себя как крысы, затаились. Они пришли на чужую землю, и никогда не будут там полноправными хозяевами, они будут всегда оглядываться и никогда не почувствуют себя, как дома ", - сказал генерал армии Украины С.Полторак.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Пассажиропоток в аэропортах Грузии вырос на 46,96%
Через Грузию пройдет еще один коридор между Азией и Европой
МВФ доволен работой Грузии в рамках новой программы
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Абхазии бьют тревогу - туристов стало меньше
ВС Абхазии в изгнании требует нового расследования убийства в Гиги Отхозория
Нам важно, чтобы блага евроинтеграции отразились на жизни каждого гражданина - Цихелашвили
Российские оккупанты в Абхазии освободили задержанного Хвичу Цкарозия
Тбилиси продолжит добиваться правосудия над абхазским убийцей Гиги Отхозория
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Баку примет бизнес–форум Азербайджан-ЕС
СМИ: Власти Армении нашли кандидата на пост президента в 2018 году
ЕС является ключевым партнером Азербайджана - Европейская комиссия
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна