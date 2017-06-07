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Во Франции создан Национальный центр по борьбе с терроризмом


07.06.2017   21:08
Президент Франции Эммануэль Макрон создал Национальный центр по борьбе с терроризмом. Ведомство будет подчиняться лично президенту и будет координировать деятельность всех спецслужб страны. Создание антитеррористического центра было одним из предвыборных обещаний Макрона.

В ближайшие месяцы правительство Франции планирует значительно расширить полномочия полиции и спецслужб. Новые меры призваны бороться с угрозой терроризма после отмены чрезвычайного положения, введенного в 2015 году.

За последние два с половиной года во Франции произошла серия терактов, погибли в общей сложности более двухсот человек. В стране повышены меры безопасности. Нередко нападавших сложно отследить заранее, поскольку они действуют в одиночку.

Накануне, 6 июня, вооруженный молотком алжирец напал на полицейского возле Собора Парижской Богоматери. Полиция открыла огонь, злоумышленника задержали. На допросе он заявил о причастности к группировке «Исламское государство», запрещенной в России и ряде стран.







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