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Вооруженные силы могут переименовать в «Силы обороны Грузии»
07.06.2017 21:10
Вооруженные силы могут переименовать в Силы обороны Грузии. Такая возможность рассматривается парламентом в рамках рассмотрения конституционных поправок.
Инициатива принадлежит комитету по обороне и национальной безопасности высшего законодательного органа.
Парламентский секретарь правительства Шалва Тадумадзе заявил, что поддерживает эту инициативу, передает агентство «ПирWели».
«В вооруженные силы входят также подразделения других ведомств – МВД, департамента по исполнению наказаний и госбезопасности», – объяснил он, почему термин будет заменен.
В грузинской армии – ныне вооруженных силах страны – 37 тыс. военнослужащих.
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