Вооруженные силы могут переименовать в «Силы обороны Грузии»

07.06.2017 21:10 Вооруженные силы могут переименовать в Силы обороны Грузии. Такая возможность рассматривается парламентом в рамках рассмотрения конституционных поправок.



Инициатива принадлежит комитету по обороне и национальной безопасности высшего законодательного органа.



Парламентский секретарь правительства Шалва Тадумадзе заявил, что поддерживает эту инициативу, передает агентство «ПирWели».



«В вооруженные силы входят также подразделения других ведомств – МВД, департамента по исполнению наказаний и госбезопасности», – объяснил он, почему термин будет заменен.



В грузинской армии – ныне вооруженных силах страны – 37 тыс. военнослужащих.















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