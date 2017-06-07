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Вооруженные силы могут переименовать в «Силы обороны Грузии»


07.06.2017   21:10
Вооруженные силы могут переименовать в Силы обороны Грузии. Такая возможность рассматривается парламентом в рамках рассмотрения конституционных поправок.

Инициатива принадлежит комитету по обороне и национальной безопасности высшего законодательного органа.

Парламентский секретарь правительства Шалва Тадумадзе заявил, что поддерживает эту инициативу, передает агентство «ПирWели».

«В вооруженные силы входят также подразделения других ведомств – МВД, департамента по исполнению наказаний и госбезопасности», – объяснил он, почему термин будет заменен.

В грузинской армии – ныне вооруженных силах страны – 37 тыс. военнослужащих.






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