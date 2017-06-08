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У посольства США в Киеве произошел взрыв
08.06.2017 10:16
На территории посольства США в Киеве произошел взрыв, сообщили в пресс-службе Нацполиции Киева.
«Сегодня, 8 июня, в 00:05 в дежурную часть столичной полиции поступило сообщение о взрыве на территории посольства США в Шевченковском районе Киева. На место происшествия немедленно прибыли следственно-оперативные группы районного и главного управлений полиции», - говорится в сообщении.
В сообщении правоохранителей говорится о том, что неизвестный бросил на территорию посольства неизвестное взрывное устройство. Пострадавших в результате взрыва нет.
По факту взрыва возбуждено уголовное производство по ст. 258 УК Украины (террористический акт).
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