Македония готовится войти в НАТО?

09.06.2017 11:10 НАТО в 2018 году планирует пополнить свои ряды бывшей югославской Республикой Македония, ради чего в Скопье готовы пойти на изменение названия страны, сообщил источник, знакомый с ходом переговоров по вступлению БЮРМ в альянс.



"Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в середине июля планирует посетить Скопье и обсудить эти вопросы. Цель НАТО — до весны 2018 года принять страну в свой состав", — рассказал он, добавив, что США ведут активную работу в этом направлении.



"Накануне посол США в Скопье встретился с министром обороны БЮРМ и также обсуждал эту тему. Вашингтон призывает Скопье пойти на уступки, и, судя по всему, там к этому готовы", — приводит РИА Новости слова источника.



Сейчас членство Скопье в альянсе блокирует Греция, требующая от республики изменить название, чтобы ее не путали с греческой областью Македония.

















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