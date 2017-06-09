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Македония готовится войти в НАТО?


09.06.2017   11:10
НАТО в 2018 году планирует пополнить свои ряды бывшей югославской Республикой Македония, ради чего в Скопье готовы пойти на изменение названия страны, сообщил источник, знакомый с ходом переговоров по вступлению БЮРМ в альянс.

"Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в середине июля планирует посетить Скопье и обсудить эти вопросы. Цель НАТО — до весны 2018 года принять страну в свой состав", — рассказал он, добавив, что США ведут активную работу в этом направлении.

"Накануне посол США в Скопье встретился с министром обороны БЮРМ и также обсуждал эту тему. Вашингтон призывает Скопье пойти на уступки, и, судя по всему, там к этому готовы", — приводит РИА Новости слова источника.

Сейчас членство Скопье в альянсе блокирует Греция, требующая от республики изменить название, чтобы ее не путали с греческой областью Македония.







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