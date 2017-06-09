Глава МВД лично будет курировать криминальную полицию

09.06.2017 15:00 С сегодняшнего дня Министр внутренних дел Грузии Георгий Мгебришвили совместит кураторство криминальной полиции. Глава МВД заявил об этом на совещании с департаментами патрульной полиции столицы и регионов.



По его же заявлению, в его функции остается также курирование патрульной полиции.



"Думаю, в отношениях с вами мне нужно среднее звено, я должен быть более активно включен в процессы, которые идут в патрульной полиции, криминальной полиции. Чтобы координация, которая существовала до сих пор, была более эффективной, думаю, должна перейти в руки министра. Координация должна быть очень тесной, и думаю, это очень повысит нашу оперативность"- отметил на встрече Мгебришвили.



Сегодня же стало известно, что первый заместитель министра Бесик Амиранашвили, который до того занимал позицию куратора криминальной полиции, переходит в распоряжение кадров.















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