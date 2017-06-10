Двое граждан Грузии задержаны на границе с Турцией

10.06.2017 12:16 Двое граждан Грузии были задержаны пограничниками вблизи города Ахалцихе (грузино-турецкая граница) по обвинению в попытке незаконного пересечения государственной границы, сообщает МВД Грузии.



Следствие установило, что 45-летний Мамука Б. и 40-летний Илья М., в обход контрольно-пограничного пункта, пытались пересечь государственную границу Грузии по направлению Турции.



Уголовное дело по факту начали по 2-ой части статьи 19-344 УК Грузии -попытка незаконного пересечения государственной границы. Это преступление наказывается лишением свободы сроком от четырех до пяти лет.

















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