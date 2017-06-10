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США передали Грузии спецоборудование для обнаружения ядерных и других угроз
10.06.2017 15:19
США передали в дар МВД Грузии специальное оборудование для обнаружения химических, биологических, радиоактивных и ядерных угроз, сообщается на сайте ведомства.
Оборудование было передано в рамках встречи директора департамента по особым поручениям МВД Грузии Миндии Лорткипанидзе и регионального советника подразделения по обнаружению и сдерживанию ядерной контрабанды департамента энергетики США Сандро Вольским.
В ходе встречи было продемонстрировано различное оборудование для обнаружения угроз и минимизации вреда в результате подобных инцидентов.
Стороны также обсудили планы углубления сотрудничества в сфере сокращения химических, биологических, радиоактивных и ядерных угроз.
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