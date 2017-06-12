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МВД Грузии задержало двух наркореализаторов


12.06.2017   13:23
МВД Грузии задержало двух наркореализаторов Министерство внутренних дел Грузии задержало двух наркореализаторов.

Как сообщают в МВД, в результате следственных и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Департамента центральной криминальной полиции и Исани-Самгорского управления Департамента тбилисской полиции, в Поничала задержаны Г.А. 1994 года рождения и Н.И. 1998 года рождения по обвинению в незаконном приобретении хранении и реализации наркотического средства.

«Следствием установлено, что обвиняемые продали гражданину наркотическое вещество – героин. При обыске в доме Г.А. правоохранители изъяли 12,6855 г порошка, содержащего героин, а при личном досмотре и обыске в доме Н.И. – 11,0689 г порошка с содержанием героина», - поясняют в МВД.

По их же информации, следствие ведется по факту приобретения, хранения и реализации наркотического средства в особо крупных размерах (4-й часть и «а» подпункт 6 части статьи 260 УК Грузии).






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