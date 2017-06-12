На границе с Турцией пресечена контрабанда ювелирных изделий

12.06.2017 15:13 Незадекларированные золотые изделия общим весом более 619 грамм изъяты сотрудники Следственной службы Мифнина Грузии на таможенно-пропускном пункте «Сарпи», говорится в сообщении на сайте ведомства.



По данным Следственной службы, контрабандное золото ввезли в Грузию из Турции в воскресенье, 11 июня. Золотые украшения находились в тайнике, расположенном возле двигателя легкового автомобиля.

Стоимость контрабандного товара составила более 35 тысяч лари (более 14 тысяч долларов). Водитель автомобиля привлечен к уголовной ответственности.



Уголовное дело возбуждено по статье «нарушение правил, связанных с перемещением товаров через таможенную границу Грузии в особо крупном размере», что наказывается лишением свободы сроком от 5 до 7 лет.















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