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На границе с Турцией пресечена контрабанда ювелирных изделий
12.06.2017 15:13
Незадекларированные золотые изделия общим весом более 619 грамм изъяты сотрудники Следственной службы Мифнина Грузии на таможенно-пропускном пункте «Сарпи», говорится в сообщении на сайте ведомства.
По данным Следственной службы, контрабандное золото ввезли в Грузию из Турции в воскресенье, 11 июня. Золотые украшения находились в тайнике, расположенном возле двигателя легкового автомобиля.
Стоимость контрабандного товара составила более 35 тысяч лари (более 14 тысяч долларов). Водитель автомобиля привлечен к уголовной ответственности.
Уголовное дело возбуждено по статье «нарушение правил, связанных с перемещением товаров через таможенную границу Грузии в особо крупном размере», что наказывается лишением свободы сроком от 5 до 7 лет.
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