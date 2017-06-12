|
Еще одна рота из Грузии вольется в Силы быстрого реагирования НАТО
12.06.2017 18:32
В силы быстрого реагирования НАТО вскоре вольется еще одно грузинское подразделение. По информации министерства обороны Грузии, рота «Чарли» 12-го батальона легкой пехоты 1-ой пехотной бригады Восточного командования Сухопутных войск ВС Грузии в рамках программы «Оценки концепции оперативных возможностей НАТО и обратной связи» (OCC E&FP) уже завершило второй уровень национальной самооценки (SEL-2).
«12 июня был оформлен официальный документ, удостоверяющий успешное преодоление грузинской ротой «Чарли» второго уровня национальной самооценки. Уровень подготовки грузинских военнослужащих был оценен по итогам аключительных показательных учений», — пояснили в оборонном ведомстве.
За процессом оценки наблюдали заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Грузии бригадный генерал Заза Чхаидзе и офицеры различных штабов НАТО.
Военнослужащие 1-ой пехотной бригады провели наступательную операцию на территории Вазианского военного аэродрома и во время атаки на условного противника применили бронемашины типа «Хаммер» и различное вооружение, а также осуществили эвакуацию условно пострадавших военнослужащих на вертолете.
На следующем этапе рота «Чарли» пройдет еще одну ступень второго уровня подготовки — NEL-2. В случае получения положительной оценки грузинское подразделение станет совместимым с НАТО и в течение следующих трех лет в случае необходимости будет использовано по назначению.
Рота «Чарли» станет вторым грузинским подразделением в составе Сил быстрого реагирования НАТО. В конце мая прошлого года в состав Сил быстрого реагирования НАТО вошла рота «Альфа» 12-го батальона легкой пехоты 4-ой механизированной бригады ВС Грузии.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна