Кримпол задержал четырех человек в результате спецоперации

12.06.2017 21:59 В результате проведенной в Тбилиси спецоперации сотрудниками центральной криминальной полиции задержаны четыре человека. По данным МВД, они обвиняются в вымогательстве и незаконном лишении свободы.



Следствие ведется по статьям 181 и 143 УКГ.



На время проведения спецоперации на прилегающей территории было приостановлено автомобильное движение.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

