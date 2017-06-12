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Кримпол задержал четырех человек в результате спецоперации


12.06.2017   21:59
В результате проведенной в Тбилиси спецоперации сотрудниками центральной криминальной полиции задержаны четыре человека. По данным МВД, они обвиняются в вымогательстве и незаконном лишении свободы.

Следствие ведется по статьям 181 и 143 УКГ.

На время проведения спецоперации на прилегающей территории было приостановлено автомобильное движение.






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