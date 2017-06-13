Грузия не планирует сокращать свой контингент в Афганистане - Джанелидзе

13.06.2017 15:53 Сокращение грузинского военного контингента в Афганистане не планируется. Об этом заявил глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе на вопрос члена "Единого национального движения" Тинатин Бокучава о том ,почему был сокращен контингент в Афганистане.



Михаил Джанелидзе отметил, что распространяя подобную информацию вводят в заблуждение как население, так и партнеров.



"Не вводите в заблуждение наше население, наших партнеров. Никакого сокращения не было и не планируется", - заявил Джанелидзе на слушаниях в комитетах международных дел и европейской интеграции в парламенте Грузии.

















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