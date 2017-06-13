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В Грузии прошли трехсторонние военные учения «Кавказский орел 2017»


13.06.2017   23:05
В Грузии прошли трехсторонние военные учения с участием грузинских, турецких и азербайджанских военнослужащих. Сценарий сегодняшних маневров учений включал эвакуацию «раненого» и уничтожение здания. Обе операции были с успехом выполнены штурмовыми подразделениями трех стран.

«Учения прошли довольно-таки успешно. Я могу сказать, что лучшие подразделения показали лучшие результаты», — сообщил замглавы Генштаба ВС Грузии, бригадный генерал Заза Чхеидзе.

Учения под названием «Кавказский орел 2017» начались 4 июня. На грузинских полигонах они проходили впервые. До этого, они проходили в Турции. В учениях принимают участие как сухопутные и так и воздушные компоненты. На полигонах военные отрабатывают тактические, огневые, инженерные и другие специальные задачи. В них задействованы два многоцелевых вертолета и один транспортный самолет.

Учения «Кавказский орел» проводятся с 2009 года. В трехстороннем формате учения проходят в третий раз.

Оборонное ведомство Грузии отмечает, что данные учения направлены на развитие сотрудничества, дружественных отношений, скоординированности между Вооруженными силами трех стран и на повышение взаимосовместимости и развитие возможностей подразделений спецназа.

Помимо замглавы Генштаба ВС Грузии за учениями следили посол Турции в Грузии Зеки Левент Гурмукчу и командир сил специальных операций Минобороны Грузии, полковник Дмитрий Кикнадзе.






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