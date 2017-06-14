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Изория: Грузия продолжит контрибуцию в обеспечении глобальной безопасности


14.06.2017   14:20
По заявлению министра обороны Левана Изория, Грузия вместе со стратегическими союзниками и в будущем твердо продолжит контрибуцию в обеспечении глобальной безопасности.

По информации Министерства обороны, Леван Изория заявил об этом в ходе официального визита в Федеративной Республике Германии.

По информации ведомства, Леван Изория присутствовал в Центре боевой подготовки в Магдебурге на тренировке грузинского подразделения перед переброской в Афганистан, и получил от германских генералов высокую оценку уровня подготовки грузинских военнослужащих.

По информации министерства, в Центре боевой подготовки Магдебурга грузинскую делегацию под руководством Левана Изория принял руководитель тренировочного центра, полковник Уве Бекер. Он представил министру обороны презентацию возможностей Центра боевой подготовки, и ознакомил с этапами подготовки грузинского подразделения.

По информации Минобороны, с января рота III пехотной бригады Западного командования сухопутных войск вооруженных сил Грузии с помощью германских инструкторов проходит тренировку в Центре боевой подготовки Магдебурга перед переброской для участия в миссии "Твердой поддержки" в Афганистане. Подготовка включала механизированные учения на уровне взвода и роты.

"Подразделение готово к исполнению международной миссии, и в скором будущем отправится для выполнения миротворческой миссии на базу Мазар-и-Шариф "Мармал" под подчинением германского командования"- заявляет Министерство обороны.

По информации ведомства, в рамках трехдневного официального визита в Федеративной Республике Германии министр обороны встретился с германским коллегой Урсулой фон дер Ляйен. Запланированы встречи с президентом Академии безопасности Берлина, доктором Карлом-Хайнцем Кампом, и советником бундесканцлера по вопросам безопасности и внешних дел Кристофером Хойзгеном.







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