Глава Пентагона: Россия стремится посеять хаос в международных отношениях

14.06.2017 14:51 Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что политика России нацелена на подрыв международных альянсов.



Кроме того, по словам Мэттиса, Кремль стремится посеять хаос в международных отношениях, сообщает Интерфакс.



"Я полагаю, что нарушение международного порядка - это то, что Россия опрометчивым образом считает полезным для неё", - сказал он.



По словам главы Пентагона, Россия не только нацелена против США и Европы, но и также "пытается подорвать любой вид многосторонних альянсов, которые, по моему мнению, оказывают стабилизирующее влияние в мире".



Ранее Джеймс Мэттис заявил, что не видит стремления России к улучшению отношений с Вашингтоном.















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