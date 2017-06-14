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Глава Пентагона: Россия стремится посеять хаос в международных отношениях
14.06.2017 14:51
Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что политика России нацелена на подрыв международных альянсов.
Кроме того, по словам Мэттиса, Кремль стремится посеять хаос в международных отношениях, сообщает Интерфакс.
"Я полагаю, что нарушение международного порядка - это то, что Россия опрометчивым образом считает полезным для неё", - сказал он.
По словам главы Пентагона, Россия не только нацелена против США и Европы, но и также "пытается подорвать любой вид многосторонних альянсов, которые, по моему мнению, оказывают стабилизирующее влияние в мире".
Ранее Джеймс Мэттис заявил, что не видит стремления России к улучшению отношений с Вашингтоном.
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