Филип Бридлав: Грузия внесла в НАТО больше вклада, чем получила пользы

14.06.2017 18:30 По заявлению четырехзвездного генерала, бывшего главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО, Филипа Бридлава, Грузия внесла в НАТО больше вклада, чем получила пользы.



По информации грузинского бюро "Голоса Америки", участие Грузии в миссиях альянса с военной точки зрения является примерным.



"С военной точки зрения Грузия внесла в НАТО больше вклада, чем получила пользы. Было время, когда мы говорили, что если бы для нашей афганской миссии нам понадобился вице-командующий, обязательно избрали бы грузина"- отметил Бридлав.



По его же словам, военная включенность Грузии, и политическое желание ее правителей является несомненным.



"Сейчас уже очередь за альянсом. Те члены, которые переживают за пребывание российских войск на грузинской земле, должны придумать политическое решение. У меня нет ответа на это, но знаю, что Грузия с военной точки зрения сделала все, что мы требовали от нее"- отметил генерал.

















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