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Подтвердилось, что Россия планировала дестабилизацию - Нодар Харшиладзе


14.06.2017   19:29
Спецоперация Лапанкури еще раз попала в центр внимания. На этот раз стало известно скандальное признание бойца Магомеда Ибрагимова (известного в Австрии под именем Абу Хамза), задержанного по делу Лапанкури, в котором он говорит, что являлся агентом российских спецслужб.

Военный эксперт Нодар Харшиладзе прокомментировал ситуацию в интервью агентству "Ньюпост". По его словам, показание Ибрагимова подтверждает тот факт, что спецоперация Лапанкури была попыткой российских спецслужб внести дестабилизацию в страну.

"Признание этого человека подтверждает, что это действительно была попытка спецслужб России воспользоваться нашей территорией, внести дестабилизацию в страну, и эта операция была государственно оправдана. А также подтверждается, что у российских спецслужб есть достаточно внушительная сеть в Грузии, то есть этот человек не единственный.

В то же время очень странно, что нынешняя власть не только отказывается, но и думает, что тогда, когда агентурная сеть распространилась во всем мире, Грузия исключена из этого списка. В течение тех последних пяти лет, как они находятся во власти, не было ни одного факта разоблачения кого-либо в этом направлении. Были даже такие факты, когда ведомствами Грузии управляли люди, у которых были прямые связи с Москвой. Соответственно, на фоне этого не удивительно, что операцию Лапанкури считают ошибкой, поскольку, по их мнению, чтобы не испортить отношения с Россией мы должны все стерпеть, в том числе их агентурную сеть в Грузии"- отметил Нодар Харшиладзе в разговоре с "Ньюпост".

Следует отметить, что Ибрагимов два раза был до того задержан в Австрии за мелкие правонарушения. Во время третьего задержания в его мобильном телефоне оказалась видеозапись о Лапанкури, где Магомед Ибрагимов детально описывает свое участие в лапанкурских событиях. Именно из-за этого против него было возбуждено уголовное дело с обвинением участия в террористической организации.







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