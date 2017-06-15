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Разыскиваемый кишиневским бюро Интерпола задержан в Грузии


15.06.2017   12:10
Сотрудники тбилисского Интерпола и департамента патрульной полиции Мцхета-Мтианети задержали разыскиваемого кишиневским Интерполом гражданина Молдовы И.П. 1987 года рождения.

По информации МВД Грузии, И.П. признан виновным по статье 165 УК Молдовы, что подразумевает траффикинг.

В отношении задержанного проводятся предполагаемые законом предэкстрадиционные процедуры.






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